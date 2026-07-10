Calciomercato Comuzzo, non solo Torino. Su di lui gli occhi di diversi club di serie A

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Con l'arrivo di Viery e soprattutto Dragusin (che gioca a destra), il futuro di Pietro Comuzzo resta in bilico anche se per Fabio Paratici il giocatore è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano. Ma lo stesso direttore sportivo poi non aveva escluso percorsi alternativi per la crescita del giocatore. Sarà anche per questo che diverse squadre hanno manifestato interesse per il centrale della Fiorentina classe 2005 che da due stagioni gioca con regolarità in serie A. Anche se al momento non si registrano novità sostanziali.

Al momento tante squadre interessate a Comuzzo

Di oggi l'interesse concreto del Torino riportato da Sky, ma oltre ai granata, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, sono diversi i club ad essersi interessati. Dalla Lazio dell'ex ct Gattuso al Sassuolo, passando per l'Udinese con cui Paratici ha appena concluso l'operazione Atta. Il giocatore questa mattina ha sostenuto le visite mediche per la nuova stagione e, sorprese a parte, inizierà la stagione con Fabio Grosso che poi deciderà insieme alla dirigenza cosa fare con Comuzzo (e con tutti gli altri convocati ovviamente).