FIORENTINA, Iniziato il tour de force. Ecco il programma

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sui prossimi impegni della Fiorentina. Il tour de force è già iniziato ieri, ed è cominciato nella maniera migliore possibile, con una bella vittoria contro l'Atalanta. Giovedì ci sarà la sfida importantissima contro il Genk in Conference League, mentre il 24 settembre la Fiorentina volerà ad Udine, per sfidare l'Udinese in campionato alle ore 15. Successivamente ci sarà il turno infrasettimanale.

Biraghi e compagni infatti, giovedì 28, affronteranno fuori casa il Frosinone alle 18.45. Lunedì 2 ottobre, invece, sarà la Viola ad ospitare il Cagliari (ore 20.45) per poi attendere anche il Ferencvaros che arriverà a Firenze tre giorni dopo (il 5 ottobre). L'ultima sfida prima della sosta non sarà affatto semplice, la squadra di Vincenzo Italiano andrà al Maradona, per sfidare il Napoli l'8 ottobre alle 20.45.