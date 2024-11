FIORENTINA, In campionato Palladino si affiderà ai titolari

FirenzeViola.it

Archiviata la sconfitta in Conference League contro l'Apoel Nicosia, la Fiorentina è pronta a concentrarsi sull'ultimo impegno in campionato prima della sosta nazionali. Contro il Verona Palladino si affiderà ai titolarissimi per provare a centrare la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Tra i pali tornerà De Gea, così come in difesa si rivedrà il quartetto base formato da Dodo, a destra, Comuzzo e Ranieri centrali e Gosens a sinistra. In mediana da valutare le condizioni di Cataldi, nel caso in cui l'ex Lazio non ce la dovesse fare spazio a Bove in coppia con Adli.

Sulla trequarti Colpani riprenderà il suo posto a destra, così come Beltran in mezzo, mentre sulla sinistra dovrebbe avere, dopo l'esclusione in coppa, un'altra chance Sottil. Questo se Cataldi non dovesse farcela, se il centrocampista romano fosse in grado di giocare allora probabilmente Bove verrebbe proposto nuovamente come esterno sinistro. Infine davanti, ovviamente, tornerà Moise Kean. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.