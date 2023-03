FIORENTINA, Il futuro si decide in queste nove partite

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto da Repubblica (Firenze) Vincenzo Italiano mai aveva dovuto fare i conti con tre appuntamenti a settimana e con la gestione delle tre competizioni. Il tecnico è un maestro degli spareggi che gli hanno permesso, da allenatore, di scalare tutte le serie fino alla storica promozione in A con lo Spezia. Italiano e la Fiorentina, infatti, hanno percorso la strada dell’esperienza e della maturità di pari passo. Il tecnico ha atteso chi era alle prese con un lungo recupero, come Castrovilli e Sottil, chi aveva bisogno di riprendere forma fisica e ritmo partita dopo un periodo di inattività come Dodò. Un grande lavoro, quello di Italiano e del suo staff. Italiano poi può contare adesso su due attaccanti, Cabral e Jovic, da 23 gol in totale. Segno che l’alternanza funziona e che la sana competitività interna stimola. Il futuro del mister passa anche da questo mese e, più in generale, dal finale di stagione in viola. Il tecnico è consapevole di avere ancora una lunga carriera davanti e gli occhi su di sé di alcuni club interessati col procuratore Ramadani pronto a raccogliere eventuali proposte. Ma niente dovrà distrarlo, adesso.