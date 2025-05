Champions League, viola ancora in corsa per l'Europa che conta: tutte le combinazioni

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla corsa Champions in Serie A con la terzultima giornata ancora da concludersi. Partendo ovviamente dall'Atalanta che vincendo questa sera contro la Roma sarebbe sicura di un posto nell'Europa che conta. Per i bergamaschi comunque il traguardo è vicino visto che gli basterà fare tre punti in tre partite per l'aritmetica certezza della qualificazione. Il pareggio contro la Lazio ha invece complicato le cose per la Juventus che adesso dipende dai risultati della Roma. Se i giallorossi dovessero perdere contro l'Atalanta allora sì che i bianconeri sarebbero sicuri della Coppa dei Campioni con due vittorie nelle ultime due. Al pari della Juventus c'è la Lazio che ha visto il suo cammino complicarsi per via degli scontri diretti.

I biancocelesti per raggiungere la Champions League dovranno arrivare davanti ai giallorossi e ai bianconeri visto che gli scontri diretti ce li ha a sfavore. In termini pratici deve vincere le prossime due e sperare che Roma e Juventus non facciano altrettanto. La Roma invece ha tutto nelle sue mani, con tre vittorie sarebbe aritmeticamente qualificata per la coppa dalle grandi orecchie. Più difficile il cammino di Bologna, Milan e Fiorentina. Per continuare a sognare devono vincerle tutte e sperare in qualche passo falso di quelle davanti in classifica.