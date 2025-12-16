Giovanni Galli: "Adesso i calciatori devono prendersi le proprie responsabilità"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport ospita stamani pareri di tanti personaggi cari all'universo viola. Ex calciatori, tecnici, ma anche 'semplici' fiorentini dello spettacolo, come Carlo Conti: "Che cosa volete che vi dica! Delusione infinita. Spero da parte della società, dell’allenatore e dei giocatori in uno scatto di orgoglio,dignità e rispetto per Firenze e per tutti i tifosi viola" commenta il prossimo conduttore di Sanremo.

Spazio anche all'ex sindaco di Firenze, attualmente Europarlamentare, Dario Nardella: "Da tifoso soffro ma non smetto di sperare nella salvezza. Spero che la mia Firenze che amo tanto e che ho servito come sindaco per 10 anni, si unisca più che mai per stare al fianco della squadra".

Il commento tecnico invece è affidato all'ex portiere viola Giovanni Galli: "I calciatori stessi abbiano l’onestà e la schiettezza nel dire chi se la sente e chi no. Vale per tutti, al di là dei nomi più importanti e degli ingaggi più alti. Chi non è in grado di dare il 100% abbia la schiettezza e la correttezza di dirlo chiaramente nello spogliatoio al tecnico. Servono giocatori disposti a buttarsi nel fuoco. Ognuno adesso si prenda le proprie responsabilità, visto che la retrocessione, che fra l’altro cadrebbe nell’anno del centenario, sarebbe un danno d’immagine enorme per il club e pure per tutta la città".