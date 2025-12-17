Gudmundsson e il futuro incerto, la Repubblica-Firenze: "In Italia piace a Roma e Inter"

Gudmundsson e il futuro incerto, la Repubblica-Firenze: "In Italia piace a Roma e Inter"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:52Primo Piano
di Redazione FV

Su la Repubblica-Firenze si fa il punto sul futuro di Albert Gudmundsson in vista del mercato di gennaio. A Firenze non ha mai convinto del tutto e nel prossimo mercato potrebbe essere uno dei sacrificabili, si legge sul quotidiano. In Italia piace alla Roma, che già in estate si era fatta timidamente avanti, ma occhio anche all'Inter, altra squadra che lo aveva seguito lo scorso anno con Inzaghi in panchina. Certo, dopo aver speso più di venti milioni tra prestito oneroso e riscatto la dirigenza valuterà offerte importanti da un punto di vista economico, ma la volontà del giocatore di cambiare aria potrebbe fare la differenza.