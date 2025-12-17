Ancora Renzi: "Nuovo Franchi una follia. Stop alle chiacchiere sulla vendita della Fiorentina"

Il leader di Italia Viva e fiorentino, tifosissimo viola, Matteo Renzi, nell'intervista a La Nazione ha parlato di una possibile cessione della società viola: "Il chiacchiericcio sulla cessione della società in questo momento non aiuta. Io non ho un ruolo attivo in questo. In questa fase non servo io, in questa fase non serve un acquirente. Stop alle chiacchiere, per favore. In questa fase serve un direttore che sia veramente rispettato dallo spogliatoio, che abbia i pieni poteri e che trascini la squadra alla salvezza. Ogni discorso in più sarebbe fuori luogo e assurdo. Io ho il cuore viola: per me oggi l’unica preoccupazione è salvarsi".

E sul rapporto con Commisso: "Ho un buon rapporto con lui. Ho molto rispetto per Rocco e per sua moglie. Ma in questa fase non può stare a Firenze ed è giusto che sia aiutato da tutti".

Sullo stadio ha detto: "Mi vergogno da fiorentino di quello che ha fatto Dario Nardella e mi spiace essere stato l’unico a dirlo a suo tempo. Ma sono stato sindaco e sapevo che tecnicamente il nuovo Franchi era una follia. Abbiamo un cantiere che ci penalizza in campo. Ma soprattutto se domani Rocco volesse vendere la società, la scelta del Comune di rifare il Franchi senza soldi e senza dignità creerà un problema. Chi compra una società vuole lo stadio di proprietà, non un cantiere per il quale Nardella ha iniziato i lavori senza avere i soldi".