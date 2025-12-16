Il messaggio di Malesani a Firenze: "Sono sinceramente preoccupato, amo il club e la città"

"Sono profondamente e sinceramente preoccupato per l’amore vero che ho nei confronti della società e dei suoi splendidi tifosi! La mia speranza è che in questo momento difficile ogni risentimento e acredine lascino spazio a unione di intenti per raggiungere la salvezza". Con questo breve messaggio, affidato alle pagine della Gazzetta dello Sport, Alberto Malesani commenta la situazione sportivamente tragica della Fiorentina, ultima in campionato e ancora a zero vittorie dopo quindici giornate.

La rosea stamani ospita il parere di tante figure care al tifo fiorentino. Non solo Malesani: oltre all'ex tecnico viola, anche Angelo Di Livio: "Credo che si debba azzerare tutto e ripartire. Mi pare l’unica soluzione. In più i calciatori devono scendere in campo e giocare da provinciale. Non si può mollare perché è ancora dicembre e ci sono tanti punti a disposizione. Però serve cambiare e fuori dai piedi chi non combatte".