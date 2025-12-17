La speranza salvezza è legata a Kean. La Gazzetta dello Sport: "A gennaio è incedibile"
Su La Gazzetta dello Sport si legge come i giocatori della Fiorentina siano tutti sotto esame e chiamati all'appello, ma alcuni più degli altri, ovvero i leader, individuati dal quotidiano in De Gea, Kean e Dzeko. La Fiorentina si aggrappa ai supereroi della passata stagione come De Gea e Kean, ma anche a un giocatore di spessore come Edin Dzeko. Il nome che sopra di ogni altro è legato alla speranza di salvezza è quello di Moise Kean. Se non lui, chi?
La certezza è che tutto, anche nei prossimi mesi, ruoterà intorno a Kean, messo al centro della possibile rinascita della squadra e del tutto incedibile a gennaio. Lui intanto non deve perdere lucidità e forse pesa anche la necessità di servirlo meglio. Possibile che sul suo rendimento incida pure l’assenza prolungata dell’infortunato Gosens, un altro big che per dinamiche di gioco era determinante.
