De Rossi chiama Dzeko al Genoa, Tuttosport: "Avviati i primi contatti con la Fiorentina"

Tuttosport fa il punto sul futuro di Edin Dzeko, molto amico di Daniele De Rossi, che, secondo quanto riporta il quotidiano, lo avrebbe chiamato per convincerlo ad andare al Genoa. Il feeling con la Viola non sembra essere sbocciato tra numerose panchine e poche soddisfazioni (appena 2 gol in 652 minuti giocati). Per questo sembra in procinto di salutare la Toscana e quella genoana potrebbe diventare la piazza giusta dove ripartire. Al Grifone serve, infatti, un attaccante di livello e di esperienza per puntellare il reparto offensivo.

Uno che possa rappresentare un valore aggiunto e fungere da chioccia per i giovani Colombo ed Ekhator. Uno come Dzeko, appunto. Avviati i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione per i prossimi 6 mesi, al netto di uno stipendio che appare elevato per gli standard del Genoa. Il rapporto speciale con DDR può, però, giocare un ruolo importante nell’eventuale trattativa e pesare nelle valutazioni che farà il Cigno di Sarajevo, come è soprannominato il centravanti classe 1986.