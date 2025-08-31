Fiorentina, contro il Torino alla ricerca della vittoria sblocca campionato
Dopo aver raggiunto, nonostante una sofferenza maggiore del previsto, il primo obiettivo stagionale, ovvero il passaggio del turno nei play-off di Conference League, la Fiorentina questo pomeriggio a Torino, calcio d'inizio alle 18:30, proverà ad ottenere la prima vittoria in campionato chiudendo il primo miniciclo di gare della stagione. Dopo le tante rotazioni, alcune anche figlie dell'emergenza in attacco, di giovedì sera, oggi all'Olimpico Stefano Pioli andrà sulle certezze. Niente esperimenti e, per quanto riguarda La Repubblica (Firenze), anche niente tridente pesante.
Davanti ci sarà Kean, fresco di rinnovo di contratto, con Gudmundsson che agirà alle sue spalle. Novità in mediana con Pioli che dovrebbe schierare dal primo minuto insieme Sohm e Mandragora come mezzali al fianco di Fagioli in cabina di regia. L'alternativa a centrocampo potrebbe essere l'inserimento di Fazzini al posto di uno dei due interni. Scontata la conferma di Dodo e Gosens sulle corsie, mentre in difesa non dovrebbe partire titolare Pietro Comuzzo. Il suo posto lo prenderà Pablo Marì che si posizionerà al centro della retroguardia con Pongracic e Ranieri ai suoi lati.
