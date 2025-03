Fiorentina, contro il Napoli per ritrovare certezze e confermare il feeling con le big

Se la vittoria di poco più di una settimana fa contro il Lecce sembrava poter essere quella della svolta, quella che riportava al gruppo le certezze perdute, la sconfitta di Atene ha invece fatto riemergere tutti i dubbi di questa squadra. Oggi invece i viola riprenderanno il loro cammino da Napoli, dallo scontro contro la formazione di Antonio Conte messa sotto pressione nella lotta scudetto dalla vittoria di ieri in rimonta dell'Inter contro il fanalino di coda Monza. La grande pressione su Lukaku e compagni potrebbe giocare a favore dei gigliati che contro le big, quando non hanno i favori del pronostico e non sono chiamati a fare la partita, riescono a dare il meglio di loro. Chiudersi e a ripartire sfruttando la rapidità degli esterni e la ricerca della verticalità per Moise Kean è la cosa che riesce meglio alla formazione di Palladino. Proprio questo sarà il compito a cui sarà chiamata la Fiorentina nelle prossime sfide di campionato contro Napoli appunto, Juventus, Atalanta e Milan. Quattro big match di seguito che i viola dovranno giocare come nel girone d'andata.

Parlando di formazione, in porta tornerà David De Gea. Senza Mandragora squalificato il perno del centrocampo sarà Fagioli, supportato da Cataldi e Ndour. Assente per squalifica anche Zaniolo, davanti toccherà di nuovo a Beltran affiancare Kean.