Kean, problema al quadricipite femorale: il punto e le previsioni sul recupero

Nella serata di ieri Raffaele Palladino è tornato sulla condizione fisica di Moise Kean. L'allenatore ha spiegato solamente che l'ex Juventus "ha sentito qualcosina alla gamba a fine partita col Betis". Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il dolore avvertito dall'attaccante piemontese ha interessato il quadricipite femorale, e in particolare si è concentrato su una vecchia cicatrice. Quindi si tratta di un problema datato, che ha lasciato strascichi tornando ad angosciare il centravanti.

La consapevolezza di Kean.

Il lato 'positivo' in tutto questo è che il giocatore ha saputo fermarsi proprio perché consapevole della delicatezza di un problema già vissuto in passato. L'elemento chiave per determinare qualità e quantità della sua degenza, quindi, sarà la tempistica. Ovvero: Kean avrà saputo fermarsi abbastanza in anticipo da prevenire l'espansione della ricaduta? È la speranza dello staff medico della Fiorentina e dell'allenatore stesso, che ha puntato sempre sul classe 2000.

Le sensazioni sul recupero.

Tutto sommato c'è anche abbastanza ottimismo: Kean è in corsa per tornare a disposizione contro il Bologna domenica sera. Ma il riscontro definitivo è legato all'intensità del dolore che accuserà nei prossimi giorni. Indicativamente il quadro d'insieme sarà più chiaro tra venerdì e sabato, quando la squadra sosterrà la seduta di rifinitura. Di certo non mancherà la cautela, visto che il 6 il 16 di giugno l'Italia sfiderà la Novergia per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. E Kean vuole esserci.