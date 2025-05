FirenzeViola Bove: "Ho sentito tante cose su Astori, spero che l'Associazione cresca"

Il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, è intervenuto a margine dell'evento benefico organizzato dall'Associazione "Davide Astori" al Viola Park. Saranno donati dieci defibrillatori a dieci associazioni sportive locali fiorentine: "Per me era importante essere qui - le parole di Bove - perché vivendo la Fiorentina ho avuto modo di sentire tante cose su Davide e la sua vicenda. Quello che state facendo è importante per tutti e per chi ha questo tipo di problemi. Questo macchinario può salvare delle vite ed è la cosa giusta da fare per non permettere che succeda nuovamente una disgrazia del genere. Spero che questo progetto abbia una continuità anche nazionale per dare modo a più gente possibile di poterne usufruire".

Queste le immagini realizzate da FirenzeViola.it: