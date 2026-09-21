La Fiorentina balla il Flamenco sulle fasce. Jimenez-Valdepenas lanciano segnali

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Fiorentina-Napoli ha lasciato in eredità a Paolo Vanoli soprattutto le risposte di Alex Jimenez e Victor Valdepenas, due “frecce spagnole” che hanno lanciato segnali importanti nelle rispettive fasce. Jimenez ha finalmente trovato il primo gol in viola, mettendosi alle spalle un periodo complicato tra Milan, Bournemouth e l’avvio difficile a Firenze. Contro il Napoli, “ancor meglio che a Venezia”, ha mostrato corsa, coraggio e capacità di attaccare lo spazio, caratteristiche che possono renderlo “un’arma preziosa”. Nella ripresa, invece, Valdepenas ha sfruttato la nuova chance concessagli da Vanoli dopo la prova poco convincente in Coppa Italia contro il Pisa: il suo ingresso ha dato “brillantezza alla fascia sinistra”, aumentando ritmo e pericolosità.

Lo spagnolo è andato anche vicino al gol del vantaggio, trovando sulla sua strada un grande Milinkovic-Savic, ma soprattutto ha saputo limitare Favasuli, uno degli uomini più interessanti del Napoli. Per La Nazione, dunque, il pomeriggio del Franchi rappresenta per entrambi “una freccia lanciata sui rispettivi concorrenti di reparto”, anche se non si può ancora parlare di sorpassi definitivi nelle gerarchie. La lunga sosta potrà diventare decisiva: Vanoli avrà tempo per lavorare sugli equilibri, mentre Jimenez e Valdepenas cercheranno di trasformare la prestazione contro il Napoli in “un nuovo punto di ri-partenza”.