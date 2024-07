FIORENTINA, Avanti tutta per Colpani. Sempre più vicino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Avanti tutta per Colpani scrive il Corriere Fiorentino. La Fiorentina e il calciatore bresciano sono sempre più vicini. Certo mancano ancora da limare alcuni dettagli economici, ma la sensazione è che la parte più difficile della trattativa, ovvero la diatriba con il Monza sulla formula, sia stata superata. I brianzoli sembrerebbero infatti aver aperto al prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Da definire anche le cifre dell'operazione. Il club lombardo valuta Colpani 20 milioni di euro mentre i dirigenti gigliati, tra prestito oneroso ed eventuale riscatto, non vorrebbero spingersi oltre i 15-16.

La distanza c'è anche se non è incolmabile, soprattutto perché tutte le parti coinvolte sono favorevoli alla buona riuscita dell'operazione. Ieri nel frattempo El Flaco è tornato ad allenarsi in gruppo dopo essere stato a riposo qualche giorno causa, questa la versione ufficiale del Monza, un affaticamento muscolare. Nella stessa posizione del trequartista classe 1999 a Firenze già è presente Nico Gonzalez. La situazione dell'argentino è ancora in divenire e forse anche per questo la Fiorentina punta tanto sul diritto di riscatto. Nel caso in cui il numero 10 gigliato dovesse rimanere sulle rive dell'Arno infatti i viola si troverebbero due giocatori di livello nella stessa posizione. Se poi invece Nico dovesse partire, i soldi incassati servirebbero sia per il sostituto, che per il centrocampo.