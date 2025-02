Fiorentina attiva anche nelle uscite: Kouamé va all'Empoli, Biraghi aspetta le big

Le ultime ore di mercato della Fiorentina sono in fermento e non soltanto per quanto riguarda le entrate. Il Corriere dello Sport-Stadio parla dei prossimi giorni come decisivi anche per il futuro di Cristiano Biraghi e di Christian Kouamé. L'ex capitano viola non ha ancora accettato l'Hellas Verona perché spera di potersi accasare in un club d'alta classifica. Tramontata l'ipotesi Inter (i nerazzurri hanno preso Zalewski) occhio alla Roma e al Napoli.

Pochi dubbi invece sul fatto che l'ivoriano lascerà Firenze. Tra poche ore, probabilmente già dopo la gara di oggi, Kouamé saluterà i compagni per trasferirsi in prestito all'Empoli. Da vedere se la Fiorentina sceglierà di prendere un sostituto, con Arnautovic che ha superato nelle gerarchie Tzimas.