FIORENTINA, Al Franchi arriva l'Inter. Una vittoria per sognare

© foto di www.imagephotoagency.it

Più che scudetto, i tre punti in palio al Franchi questa sera tra Fiorentina e Inter saranno importanti per la lotta ad un piazzamento nella prossima Champions League. Viola e nerazzurri rappresentano, in modo diverso, quanto di buono c'è nel calcio italiano. I meneghini sono una corazzata già da tempo, mentre i viola, dopo la rivoluzione di quest'estate, sono in fase di crescita. La super sfida di scena al Franchi girerà in base alle prestazioni degli attori, di alto livello in tutte le zone del campo. In modo particolare in avanti, dove la sfida sarà tra Kean, alla caccia di Retegui in classifica marcatori, e Lautaro. Da non sottovalutare però anche la presenza e la voglia di incidere di Beltran e Thuram.

Tornando al duello tra l'ex Juventus e l'argentino, forse Kean dalla sua parte ha qualche motivazione in più rispetto al Toro. Una motivazione dettata dal fatto che a Firenze ha riconquistato la voglia di essere il più forte. L'ex PSG ha capito che, grazie alle sue prestazioni, la stagione della Fiorentina potrebbe essere ancora più magica. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.