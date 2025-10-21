Fiorentina, 11 punti buttati. La Repubblica-Firenze: "È la squadra che ha sprecato di più"

La Fiorentina, nell’attuale campionato di Serie A, ha dilapidato ben 11 punti da situazioni di vantaggio, si legge su La Repubblica-Firenze. Quella contro il Milan (dopo Cagliari, Como e Roma) è la quarta rimonta stagionale patita da Ranieri e soci: nessuno in Serie A ne ha subite di più. Prima l’errore di Mandragora, in ritardo ad accorciare sulla progressione di Leao, poi l’ingenuità di Parisi e il conseguente rigore assegnato con l’ausilio del Var.

Al Meazza si è ripetuto uno spartito che, purtroppo per la Fiorentina, sta diventando una triste consuetudine. La sensazione, però, è che ci sia qualcosa di più profondo rispetto ai semplici episodi. In primis emerge un drastico calo in termini di prestazioni dei singoli. Oggi la Fiorentina ha assoluto bisogno di ritrovare anche la strada della tenuta mentale e della lettura all’interno delle partite.