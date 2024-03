FIORE-MACCABI, C'è anche il rischio sconfitta a tavolino

FirenzeViola.it

Le partite tra Fiorentina e Maccabi Haifa sono sotto osservazione visti gli sviluppi della guerra tra Israele e Hamas, e il Corriere Fiorentino torna sulla notizia che vorrebbe lo stop della vendita dei tagliandi per la partita dell'Artemio Franchi richiesta dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni. Una decisione definitiva che potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, quando si riunirà una cabina di regia ad hoc.

Sono coinvolte sia la prefettura fiorentina che il Ministero dell’Interno e quello israeliano. Si sta anche ragionando come alternativa sul fatto di limitare la vendita dei biglietti nella zona del parterre, dove il pubblico potrebbe essere a immediato contatto coi giocatori. Come spiegarono gli esponenti dell'UEFA quando a Gent è stato chiuso lo stadio per decisione cittadina, nel caso in cui si verificassero disordini e questi provocassero un ritardo nella gara superiore a mezz’ora, la squadra di casa perderebbe automaticamente a tavolino.

