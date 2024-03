CONFERENCE, Fiorentina-Maccabi: porte aperte ma...

Fonte: Niccolò Santi

In attesa delle decisioni ufficiali, secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, la partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, tra Fiorentina e Maccabi Haifa al momento non corre il rischio di essere giocata a porte chiuse, come si era ipotizzato visto che l'Osservatorio ha sospeso per ora il giudizio. Le tribune dello stadio Artemio Franchi quindi dovrebbero essere regolarmente aperte a tutti i tifosi viola che vorranno seguire dal vivo la sfida in programma giovedì 14 marzo. Visto il delicato contesto legato alla situazione in Medio Oriente, le autorità stanno facendo delle valutazioni soprattutto in merito alla possibilità di trasferta per i tifosi ospiti. In base al grado di rischio comportato dalla partita, verranno prese le adeguate precauzioni per garantire la sicurezza di tutti i tifosi presenti.

Nell'ultima gara giocata in trasferta dalla formazione israeliana in Conference League, contro il Gent, il match fu disputato senza tifosi per motivi di sicurezza.