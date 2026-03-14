Ferrara sulle parole di De Gea: "Tutti moralisti. Ha detto solo la verità"

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Sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara parla dell'emozione di Riccardo Braschi ma anche dell'ipocrisia di chi si lamenta delle frasi fatte nel calcio e poi critica chi prova ad andare oltre il recinto dell'ovvio. "È capitato a De Gea - scrive il giornalista - portiere dal palmarès di altissimo livello che dopo una stagione strepitosa sta attraversando un periodo meno felice. Il numero uno, dopo la sconfitta di Udine, davanti alla domanda sulla sua mancata uscita (il suo limite) in occasione del primo gol incassato ha detto più o meno che sicuramente avrebbe potuto fare di più ma che comunque giocando così la Fiorentina avrebbe perso comunque.

La frase del capitano ha scatenato i moralisti: ma come, il capitano scarica le colpe sui compagni? No, non va bene, non si fa così. Mah. Certo, il portiere avrebbe potuto addolcire il senso, essere più “politico”, però diciamocelo: ha detto la verità e un capitano, una volta assunte le proprie responsabilità, ha il dovere di uscire allo scoperto dopo una partita vergognosa come quella di Udine. Detto questo immaginiamo che De Gea stia facendo i conti con questa stagione complicata, con se stesso e col fatto che uscire ogni tanto farebbe comodo a lui e alla squadra".