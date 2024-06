FERRARA, Scordiamoci il passato. Viola, ricominciamo

FirenzeViola.it

"Ricominciamo". Scrive così Benedetto Ferrara sulle pagine della Nazione stamani. "Come in amore, quando rimetti in discussione un po’ di cose e ricominci mano nella mano. O come a scuola, quando ti bocciano due volte e ti chiedi come mai farai a ripartire per la terza volta sulla stessa strada. Idea: la Fiorentina farà la Conference da privatista. Diciamo che all’esame dovrebbero esserci meno problemi. Chelsea a parte.

Comunque i toni sono visibilmente cambiati: Pradè e Ferrari volano bassi. Tante scuse, abbiamo fatto qualche errore anche noi. Wow. Addirittura c’è l’ammissione di non essere riusciti a sostituire Vlahovic con una furgonata di centravanti improbabili. Vabbè, scordiamoci il passato, anche se la ferita di Atene necessita di una convalescenza non esattamente rapida. Le vacanze, il mercato, i racchettoni sulla spiaggia, il primo gol del prossimo centravanti, e allora forse la ferita farà meno male e col tempo si rimarginerà".