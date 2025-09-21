Fagioli e un ruolo in cui non funziona. Basta con l'esperimento regia, tornerà mezzala

vedi letture

Hans Nicolussi Caviglia viaggia verso una maglia da titolare per Fiorentina-Como. Lo spezzone giocato dall'ex Venezia contro il Napoli ha dato un input forte e chiaro che è stato sostenuto a gran voce dai tifosi: tornare ad affidarsi al play maker vero e proprio. Ed è quello che dovrebbe accadere stasera al Franchi, quando Pioli schiererà il classe 2000 da regista basso consegnandogli le chiavi del gioco.

I dubbi restano invece su chi coadiuverà lo stesso Nicolussi Caviglia, come si legge su La Nazione. Perché se da una parte Rolando Mandragora resta come riferimento, mentre ci sono più interrogativi sull'altro interprete della mediana. Sarà uno tra Fagioli e Sohm, in ordine di tasso di gradimento: l’italiano è stato provato per tutta la settimana nella zolla di mezzala che ha fin qui fatto le sue fortune (al contrario di quella da regista dove di recente ha faticato e non poco) mentre lo svizzero, tra i pochi a reggere il confronto fisico con il Napoli, sembra oggi partire un passo indietro.