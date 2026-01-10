Fabbian piace a tutti. Corr.sport: "C'è anche la Fiorentina ma il Bologna..."

Giovanni Fabbian è sulla bocca di tutti e con il Bologna potrebbe giocare la sua ultima partita al Sinigaglia di Como. Perché come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il centrocampista alla corte di Italiano ha attirato le attenzioni di mezza Serie A, tra cui anche la Fiorentina. Non è da escludere anche che alla fine possa restare, ma oltre ai vila anche Lazio, Como, Torino e Bournemouth hanno chiesto informazioni.

Il Bologna non tratta per meno di 15 milioni e vuole avere in mano il sostituto prima di dare l'ok alla cessione ma non è impossibile che Fabbian lasci l'Emilia-Romagna in questa sessione di mercato. La Fiorentina è alla porta, pronta a capire se ci saranno le condizioni per mettere a segno il colpo.