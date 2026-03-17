Giuffredi su Fabiano Parisi: "Al momento è tra i migliori giocatori in Italia"

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A Radio CRC l'agente Mario Giuffredi ha fatto il punto sui tanti suoi assistiti. Pio Esposito certo, ma anche Fabiano Parisi e Luca Ranieri, tornati centrali nella Fiorentina. Così intanto sul futuro dell'attaccante dell'Inter che piace appunto anche all'estero: "Il ragazzo ora è innamorato dell’Inter. Lui come Vieri? A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Pio Esposito deve se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Quando si fanno degli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente".

Queste invece le parole di Mario Giuffredi su altri suoi assistiti: "Quando scegliamo i calciatori, cerchiamo sempre di non sbagliare gli uomini e questo è l’aspetto del nostro lavoro di cui vado più orgoglioso. Credo che non sia un caso che Di Lorenzo e Politano siano la spina dorsale di questa squadra già da molti anni, dove uno ricopre il ruolo di capitano e l’altro di vice, e che forse lo saranno ancora per un paio di anni. Non è un caso che Zaccagni sia capitano alla Lazio e che nella Fiorentina, che sta vivendo un’annata difficile, i suoi due migliori giocatori come Parisi e Ranieri siano quelli che non hanno mollato mai anche nelle difficoltà più assolute. Noi cerchiamo sempre di prendere quei giocatori che caratterialmente assomigliano al mio pensiero. I giocatori rispecchiano il procuratore sotto molti punti di vista. Parisi come esterno alto è stata una bella intuizione di Vanoli. Lui nasce come terzino, poi è passato al ruolo di esterno destro ed è arrivato persino a giocare come centrocampista. Io credo che Parisi sia uno dei calciatori più forti e in forma della Serie A. Se un allenatore come Fabregas spende belle parole per lui in Como-Fiorentina, vuol dire che è davvero un calciatore di livello".