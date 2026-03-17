Dagli inviati La Fiorentina U18 passa ai quarti della Viareggio Cup, il commento di Capparella

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La Fiorentina Under-18 ha la meglio soltanto ai calci di rigore dell'Academy Potey, 5-3 come risultato finale dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (gol viola di Mataran). I viola superano il turno e approdano ai quarti della Viareggio Cup (più tardi i sorteggi) e mister Marco Capparella commenta così la prestazione dei suoi: "Abbiamo segnato subito ma poi siamo stati dei polli, perché incontravamo una squadra fisica che lasciava pochi spazi e ripartiva bene. Siamo cascati nel loro tranello e ci siamo innervositi, nel secondo tempo è stata una partita sporca, non mi è piaciuta per niente. Poi bravi nella realizzazione dei rigori, bravo soprattutto Dolfi che ne ha parati due, ma lo conosco bene e non mi stupisce.

L'avversario ai quarti? Chi viene viene, sarà comunque una partita difficile ma noi dobbiamo approcciarla come sappiamo. Ci auguriamo di vincere il trofeo (che alla Fiorentina manca dal 1992, ndc), lo sappiamo tutti quello che vogliamo. Ma il mio obiettivo principale è far crescere questi ragazzi e son convinto che la sfida di oggi sia stata utile, perché gli avversari ce l'hanno messa tutta e faccio loro i complimenti. In una gara come questa ci son tanti momenti, anche i rigori sono un momento di crescita. Oggi avrei voluto essere anche io in campo a un certo punto":