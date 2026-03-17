"Quando gioca palla a terra, la Viola ne viene fuori". Gli elogi della Gazzetta

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"Poker viola, salvezza più vicina". È il titolo che utilizza stamani La Gazzetta dello Sport, nel suo articolo di commento alla vittoria della Fiorentina sul campo della Cremonese. Per la Rosea, la squadra di Vanoli piazza un risultato che avvicina eccome la permanenza in categoria: "La Viola balza a +4 sulla zona retrocessione e si mette quattro squadre alle spalle. Quattro come le reti segnate in una delle sue migliori partite nonostante l’assenza di Moise Kean, in panchina e nemmeno subentrato, e con Roberto Piccoli finalmente protagonista nella serata più importante: gol e assist di tacco per Gudmundsson, che ha partecipato alla festa insieme a Parisi e Dodo. Un successo importante per la classifica e per il morale, il modo migliore per prepararsi al ritorno degli ottavi di Conference dopo il successo dell’andata al Franchi".

La Gazzetta fa poi una breve disamina sul calcio proposto ieri allo Zini dai viola, ben orchestrati dal proprio allenatore: "Quando gioca palla a terra la Viola è più forte e la qualità viene fuori. Soprattutto perché al contrario della Conference gli uomini di Vanoli non s’intestardiscono a puntare tutto sui cross ma cercano spesso l’imbucata. [...] La Fiorentina però stavolta non vede i fantasmi, non si chiude e non dimentica di saper giocare a pallone. [...] Nicola mette dentro Zerbin, qualcosina la crea ma è troppo poco per chi è a un passo dal baratro: la sua Cremonese non aveva il sangue agli occhi e sulla tecnica con la Fiorentina non c’è gara".