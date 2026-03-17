Viareggio Cup, ai quarti derby Fiorentina-Pistoiese: ecco tutti gli abbinamenti

Viareggio Cup, ai quarti derby Fiorentina-Pistoiese: ecco tutti gli abbinamentiFirenzeViola.it
Oggi alle 17:49Primo Piano
di Redazione FV

Sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale della Viareggio Cup che propone il derby tutto toscano tra Fiorentina e Pistoiese, che agli ottavi ha eliminato il Genoa campione in carica. La gara, così come tutte le altre, si giocherà giovedì alle 14.30, sempre all'interno del Viola Park. Ecco tutti gli abbinamenti e i campi di gioco.

FIORENTINA-PISTOIESE
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)

SPEZIA-ONE TOUCH
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 14.30)

SASSUOLO-AS POLICE FOOTBALL
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-RIJEKA
Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 14.30)