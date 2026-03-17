Poker salvezza, La Nazione elogia i viola: "Cinici, trasformata la paura in determinazione"

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"Parisi, Piccoli, samba Dodo, Gud: quattro gol per uscire dal tunnel". La Nazione inizia riepilogando i marcatori dello Zini il commento alla larga vittoria della Fiorentina, che con i tre punti ottenuti sulla Cremonese mette un discreto solco tra se stessa e i grigiorossi. Il quotidiano locale scannerizza così la serata di ieri: "Poker salvezza a Cremona. E la vittoria nello scontro diretto vale davvero il doppio. Già, perché i viola riescono ad allungare in classifica, cacciando all’inferno proprio la squadra lombarda e risucchiando il Lecce nel gorgo che apre le porte della serie B".

Prosegue poi, il commento: "Parisi, Piccoli, Dodo e Gud: sono state le quattro carte-gol del poker di Cremona, dove la Fiorentina ha saputo essere cinica e soprattutto ha trasformato in determinazione la paura di dover vivere la sfida di ieri come una sorta di spareggio. [...] Certo, una Cremonese tutta all’attacco apre ai viola autostrade da contropiede continue. E una la imbocca a modo suo Gud che sigilla il poker che di fatto chiude la partita".