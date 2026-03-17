Gol da bomber e imprevedibilità: pagelle top per Parisi, Dodo e Piccoli

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Solo voti alti, tra la critica sportiva, per i giocatori della Fiorentina in campo a Cremona. La vittoria dello Zini porta la firma di tutta la squadra viola, ma su tutti sono in tre a spiccare nelle pagelle della stampa: Fabiano Parisi, Roberto Piccoli e Dodo. Premiati con valutazioni altissime, tutti e tre mettono la firma su un successo pesantissimo in chiave salvezza: "Un gol da bomber, assist al bacio per Gud. Sempre velenoso quando punta la porta. Serata top"., scrive La Gazzetta dello Sport per l'attaccante; "Sbaglia due-tre passaggi in avvio e la meraviglia è tanta perché ha abituato diversamente. Soprattutto, bene. Infatti, il tempo di “registrarsi” e inventa il vantaggio, poi diventa imprendibile per tutti", è il giudizio del Corriere dello Sport-Stadio per l'esterno sinistro; mentre per il brasiliano l'elogio migliore arriva dal Corriere Fiorentino: "Come si diceva una volta: un gol così vale il prezzo del biglietto e aumenta il rammarico per certe prestazioni certamente non all’altezza della sua tecnica".

Le pagelle, rispettivamente, di Parisi, Dodo e Piccoli:

Corriere dello Sport-Stadio: 8, 7.5, 8

La Gazzetta dello Sport: 7, 7, 7.5

Tuttosport: 7,5, 7, 7

Corriere Fiorentino: 7, 7.5, 7

La Nazione: 8, 7.5, 7.5

la Repubblica: 7.5, 7.5, 7.5