Fa discutere la coreografia della Fiesole. La Nazione: "Si poteva evitare: non una bella immagine"

Non è stata approvata da tutti la coreografia inscenata dalla Curva Fiesole prima di Fiorentina-Juventus. Una cornice tutta viola, condita anche da un po' di bianco e rosso, e la scritta "Juve M***a". Oggi infatti, su La Nazione si trova un box dedicato all'immagine messa in atto sugli spalti del Franchi prima della gara: "Forse si poteva anche evitare.

Siamo nel campo degli sfottò, va bene. Però quel «Juve m....» a tutta curva non ha dato di Firenze una bellissima immagine. Ecco, invece di un messaggio in negativo, ne avremmo preferito uno in positivo, una di quelle coreografie che sono rimaste nella storia e che continuano a vivere sugli sfondi dei telefonini e dei computer", scrive il quotidiano locale sulle proprie pagine sportive.