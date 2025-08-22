Uscite, Bianco rifiuta la B e aspetta il Sassuolo. Tutto fermo per Barak, Ikoné e Infantino
Nel suo box dedicato al mercato in uscita della Fiorentina, La Nazione fa stamani il punto su quel che riguarda gli esuberi ancora da piazzare per Pradè e Goretti. Ripartendo da Alessandro Bianco, prossimo a lasciare Firenze dopo aver capito che non avrebbe molto spazio nella rosa di Pioli. Dopo aver detto no al Catanzaro, il classe 2002 cerca una sistemazione in Serie A: il Sassuolo ha mosso di recente alcuni passi concreti.
Si registra invece calma piatta sul fronte di Antonin Barak e Jonathan Ikoné, che oltre ad essere reduci da due stagioni modeste non attirano compratori anche per degli ingaggi piuttosto alti (il ceco guadagna 1,4 milioni netti, il francese addirittura 1,6): per l’ex Hellas si cercherà qualcosa in Serie A mentre per l'ex Como non si escludono piste estere, francesi su tutte. Stesso discorso per Gino Infantino, rientrato dai campionati arabi senza aver ricevuto ancora nessuna chiamata.
