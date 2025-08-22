"Una viola in viaggio per andare lontano. Ma Kean non benissimo": l'opinione del Corriere Fiorentino

Sul Corriere Fiorentino, il giorno dopo Polissya-Fiorentina, ci si concentra sulle tante note positive che derivano dalla vittoria viola a Presov. Con la piccola nota stonata che riguarda l'espulsione di Moise Kean nel primo tempo: "Stavolta la partita d’esordio viola è scorsa via senza particolari patemi d’animo - scrive nel suo fondo Ernesto Poesio -. A complicare semmai un po’ le cose ci ha pensato Moise Kean, che si è lasciato trascinare inspiegabilmente dai nervi reagendo in modo scomposto a una tirata di capelli, anzi di treccine, con un tentativo di gomitata. Che sia andata a segno o meno poco importa, è il gesto che conta e Kean dovrebbe saperlo bene. Un’ingenuità insomma, che però lo terrà fuori dalla Conference almeno due giornate. Non benissimo.

Per il resto la gara giocata contro gli ucraini in Slovacchia ha fornito qualche indicazione interessante sotto l’aspetto tattico. [...] Scelta saggia quella del mister che ha voluto badare al sodo, mettersi al riparo dalle insidie del calcio agostano, e portare a casa la prima vittoria di questa sua seconda avventura sulla panchina viola. [...] Il tempo per migliorare non manca anche se il calendario diventa già abbastanza serrato con i viola che domenica saranno attesi dalla trasferta di Cagliari, poi da quella di Reggio Emilia per il ritorno di Conference e quindi dalla gara di Torino. Una viola in viaggio, almeno per i prossimi dieci giorni, nella speranza di andare lontano".