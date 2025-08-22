Pioggia di elogi per Gudmundsson a Presov. Un gol d'autore per la fine di un periodo difficile

Pioggia di voti alti per Albert Gudmundsson e la sua prestazione a Presov contro il Polissya, timbrato anche dall'islandese nel 3-0 inflitto dalla Fiorentina. Il numero 10 è il migliore in campo per tutti i quotidiani in edicola, dove fioccano elogi nei suoi confronti: "Corre tanto, poi centravanti per necessità nella ripresa e segna un gol d’autore", scrive il Corriere dello Sport, "chiude da centravanti e trova un gol di importanza vitale. Esce senza più un briciolo di fiato, ma felicissimo", il commento de la Repubblica a cui fa eco La Nazione: "Ha gli occhi addosso, ma soprattutto ha addosso la grande voglia di essere protagonista. Prova a dare il suo contributo, ma la giocata resta sempre a metà. Nella ripresa deve fare il riferimento centrale e ci prova con applicazione anche se non è il suo mestiere. Prima non riesce a sfruttare un bel suggerimento di Fagioli, poi segna il gol che potrebbe essere l’inizio della fine di un periodo difficile".

Le pagelle di Gudmundsson:

La Gazzetta dello Sport, 7

Corriere dello Sport, 7.5

Tuttosport, 7

Corriere Fiorentino, 6.5

la Repubblica, 7

La Nazione, 7.5

FirenzeViola.it, 6.5