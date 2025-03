Dagli inviati "Juve M***a": la coreografia della Fiesole. E i tifosi ospiti continuano la protesta

È stata una coreografia ironica quella inscenata dalla Curva Fiesole - quest'anno in Ferrovia - prima di Fiorentina-Juventus. Una cornice tutta viola, con tinte di bianco e rosso, condita dalla scritta "Juve M***a", giusto per caricare ulteriormente lo stadio. Da segnalare anche che durante il minuto di silenzio osservato per ricordare la memoria del compianto dg viola Joe Barone, i pochi tifosi bianconeri presenti nel settore ospiti hanno abbandonato gli spalti restando alla base del formaggino, continuando nella protesta nei confronti della propria squadra (in calce le foto della coreografia).