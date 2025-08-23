Mercato, per il ruolo di vice Dodo adesso in pole c'è Tariq Lamptey

La vittoria per 3-0 contro il Polissya ha accelerato i tempi del mercato della Fiorentina. I viola, come riportato da La Nazione, in queste ultime ore hanno intensificato i rapporti con il Brighton per arrivare a Tariq Lamptey. Terzino destro ghanese classe 2000 Lamptey ha il contratto in scadenza a giugno 2026 con i Seagulls. Su di lui ci sono tanti club interessati ma l'esterno scuola Chelsea avrebbe aperto al trasferimento in Italia.

A Firenze arriverebbe per ricoprire il ruolo di alternativa a Dodo sulla corsia destra. Reduce da una stagione resa difficile da una serie di infortuni, Lamptey arriverebbe in viola per una cifra intorno ai 7 milioni. A fargli posto potrebbe essere Niccolò Fortini che, soprattutto per le precarie condizioni fisiche, non ha convinto del tutto Stefano Pioli. Per l'ex Juve Stabia, che la Fiorentina non vuole in alcun modo cedere a titolo definitivo, si sono mosse diverse squadre: Torino ed Empoli in Italia e il Bournemouth in Inghilterra.