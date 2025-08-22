"Serenità, saggezza e pochi fronzoli". Per La Nazione, la rivoluzione viola è di Stefano Pioli

"Serenità, identità e concretezza. Pochi fronzoli e idee chiare. Perché la vera rivoluzione della Fiorentina 2025-2026 si chiama Stefano Pioli e ha come valore aggiunto tutto il carico di esperienza, carisma e serietà che il tecnico si è portato al Viola Park". La Nazione, nelle sue pagine odierne dedicate alla Fiorentina, si esprime così dopo la larga vittoria di ieri sera contro il Polissya nell'andata del preliminare di Conference League.

Proseguendo il suo pensiero attraverso la penna di Cosimo Zetti: "L’impressione è di una Fiorentina solida e concreta, cinica e capace di soffrire. [...] Pioli è un tecnico intelligente, non è un integralista e, in attesa di una crescita di condizione, non ha avuto timori di fare quello che agli occhi di molti sarebbe potuto sembrare un passo indietro. [...] L’unica sbavatura? La gomitata di Kean, un gesto d’istinto non giustificabile che potrebbe creare qualche problemino in vista del ritorno".