EX OBIETTIVI, Luis Alberto: in Qatar per 8 milioni l'anno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive sulle sue pagine odierne La Gazzetta dello Sport, tra Luis Alberto e la Lazio è giunto il momento dei saluti. Il trequartista spagnolo è pronto a partire per il Qatar dove svolgerà le visite mediche con l'Al-Duhail. Per lui pronto un contratto di 8 milioni di stagione per tre anni. Al club bianconceleste invece verranno versati 12 milioni più eventuali bonus, anche se il 25% della rivendita sarà del Liverpool. Lo spagnolo lascia la Lazio dopo otto stagioni, 307 partite e 52 reti.