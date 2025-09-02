Esuberi, la cessione di Beltran non frutta nulla. Richardson e Sabiri avranno poco spazio

vedi letture

La Gazzetta dello Sport si concentra sull'operazione Lucas Beltran, sulla sua cessione last minute al Valencia. Alla fine ha vinto il calciatore, si legge sulla rosea. Perché praticamente l'operazione non frutta niente al club di Rocco Commisso. L'attaccante argentino, che aveva rifiutato precedentemente il Flamengo e il Cska, approderà in Spagna in prestito secco per un milione. E a giugno 2026 sarà nuovamente a Firenze.

Sono sfumate all’ultimo anche le cessioni di Sabiri, che ha rifiutato il Monza non volendo scendere in B, e di Richardson che sembrava diretto al Verona. Ora difficilmente troveranno spazio in una rosa molto ampia. Non di certo nella lista Uefa.