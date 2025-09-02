Esuberi, la cessione di Beltran non frutta nulla. Richardson e Sabiri avranno poco spazio
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport si concentra sull'operazione Lucas Beltran, sulla sua cessione last minute al Valencia. Alla fine ha vinto il calciatore, si legge sulla rosea. Perché praticamente l'operazione non frutta niente al club di Rocco Commisso. L'attaccante argentino, che aveva rifiutato precedentemente il Flamengo e il Cska, approderà in Spagna in prestito secco per un milione. E a giugno 2026 sarà nuovamente a Firenze.
Sono sfumate all’ultimo anche le cessioni di Sabiri, che ha rifiutato il Monza non volendo scendere in B, e di Richardson che sembrava diretto al Verona. Ora difficilmente troveranno spazio in una rosa molto ampia. Non di certo nella lista Uefa.
Pubblicità
Rassegna stampa
Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passatodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
2 I viola puntano sull’attacco, dal mercato nasce una Fiorentina a trazione anteriore. Alle ambizioni Commisso risponde con i fatti: 60 milioni di passivo viste le tante cessioni a zero
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, il mercato del “no”: nessuna cessione dei big, nessun compromesso, neanche all'ultimo. Segnale chiaro per alzare l’asticella
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com