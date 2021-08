ESTERNI, Sempre vivi Orsolini e Brekalo. Poi...

Il Corriere Fiorentino scrive che alla Viola servono gol in quanto gli esterni in rosa - Sottil, Callejon, Kokorin, Kouame, Saponara - non sono mai andati in doppia cifra. Solo il russo, l'ultima stagione con lo Zenit 2017-18, ci è riuscito. E allora ecco i contatti per Riccardo Orsolini, per il quale però il Bologna chiede circa 15 milioni di euro, e i sondaggi Josip Brekalo (23), che ha già chiesto al Wolfsburg di essere ceduto. Più defilato, al momento, Antonio Candreva.