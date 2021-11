EMPOLI, Premiato spirito e lucidità di Andreazzoli

Nel prendere in considerazione la sconfitta della Fiorentina ad Empoli, Tuttosport sceglie di mettere in risalto i meriti della squadra di Andreazzoli piuttosto che i demeriti di quella di Italiano. Si punta il focus sul successo di una formazione che ha vinto grazie ad una prova di caratteree di maturità. Il tecnico degli azzurri, sfortunati nella trasferta di Verona, ritrova alcuni interpreti fondamentali e schiera una formazione offensiva, senza però creare molto nella prima parte di gara, ma pressando subito alto dai primi frangenti. Le occasioni sono di marca viola e dopo il vantaggio di Vlahovic si pensa che la partita possa essere finita; invece le mosse di Andreazzoli (gli ingressi di Bajrami, Bandinelli e La Mantia) ravvivano la squadra di casa e le reti di Bandinelli e Pinamonti arrivano come premio per la perseverenza azzurra.