"E se fosse Nicolussi Caviglia il miglior colpo del 2025?": l'opinione de la Repubblica

Sulle pagine sportive de la Repubblica (ed. Firenze) è presente un approfondimento, a cura di Stefano Cappellini, sul rush finale del mercato e il prosieguo del campionato della Fiorentina. Eccone un estratto: "E se Nicolussi Caviglia fosse il miglior acquisto di questa sessione 2025? Il sospetto è dolce da coltivare quanto è amaro il ricordo dell’ultimo svedese arrivato a Firenze con una carta d’identità sulla quale alla voce professione era scritto: “difensore centrale”.

[...] Si chiamava Glenn Hysen e lo volle a tutti i costi la buonanima di Sven Goran Eriksson perché sapeva giocare bene a zona. Peccato sapesse giocare meno bene a calcio, un dettagliuccio. Lindelof, dovesse arrivare, ha ben altro curriculum rispetto a Hysen ma pure una cartella clinica da quasi boomer. Speriamo nel dio degli adduttori, se esiste".