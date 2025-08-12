Dzeko e una centralità acquisita. Classe ed esperienza, per Pioli è già un riferimento

Il Corriere dello Sport, nel suo spazio rivolto alla Fiorentina, evidenzia la grande rilevanza che si è già costruito Edin Dzeko nei meccanismi di Stefano Pioli. Il bosniaco si è subito inserito alla grande e risulta per l'allenatore il giocatore più adatto a trovarsi la posizione giusta in attacco per far rendere al meglio il tridente studiato e scelto come prima soluzione offensiva, ad esaltare Moise Kean, a dare una mano a Gudmundsson a rimettere il mantello da Gud. A essere il leader che è sempre stato e che è già diventato nel mese esatto di Fiorentina: Dzeko sa come si fa tutto ciò, dall’alto di un’esperienza che pochi hanno e di un’intelligenza calcistica che forse nessuno ha.

In particolare, il Corriere sottolinea che l'ex Roma e Inter, nonostante l'età ha disputato tutte le amichevoli giocate fin qui in preparazione, non soltanto quelle oltre la Manica: c’era con la Primavera nell’esordio al sapor di festa in casa al Viola Park, in cui è stato terzo solo a Dodo e Kean ad andare in gol nell’8-0 finale, poi con il Grosseto in Maremma, dove invece si è fatto ammirare come rifinitore pur giocando da centravanti con due assist ai giovani Braschi e Montenegro della Primavera che Pioli gli aveva schierato accanto e, infine, anche con la Carrarese a chiudere la prima parte del ritiro al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Prove generali per la tournée inglese che è servita a Pioli per impostare la squadra verso i playoff di Conference League (andata giovedì 21) tatticamente e negli uomini e, soprattutto, per fare il collaudo probante al tridente. Difatti, Dzeko dopo aver fatto parte del terzetto d’attacco subito contro la Primavera di Galloppa nel primo tempo dei titolari, con Grosseto e Carrarese nei minuti in cui è stato in campo (rispettivamente 59 e 30) è stato impiegato da punta di riferimento: ma in Inghilterra Edin è tornato al fianco di Kean con Gudmundsson alle spalle dei due.