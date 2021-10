DV9, Tutti lo vogliono: ecco chi può prenderlo

La Fiorentina adesso prende in considerazione anche la possibilità di cedere Dusan Vlahovic, ma lo farà solo e soltanto se avrà trovato un sostituto. Il prezzo non sarà intorno ai 100 milioni ventilati in estate, ma anche non meno di 75, senza particolari aperture di Commisso a formule comode per chi compra. Il Corriere dello Sport spiega al suo interno come si dovrà poi elargire una commissione per l'entourage, mentre l'ingaggio sarà non meno di 6 milioni netti a stagione per 4 o 5 anni: tutti vogliono Vlahovic, ma è per pochi.

Le pretendenti sono le solite che si possono immaginare: all'estero, dove Commisso preferirebbe cederlo, resta tra le più agguerrite l'Atletico Madrid, ma occhio anche a Tottenham e soprattutto Manchester City. Non si possono escludere a priori Manchester United e Liverpool, mentre in Germania il Bayern Monaco dovrà gestire prima o poi il dopo-Lewandowski e Vlahovic rappresenta il profilo giusto per un investimento. Non sono un problema i soldi per il PSG che ha il serbo tra i candidati, insieme ad Haaland, per sostituire Mbappé, mentre il Borussia Dortmund, anche in caso di cessione del norvegese, potrebbe restare solo sullo sfondo.

In Italia l'unica in grado di pensare a Vlahovic è la Juventus. Per il Milan è un'operazione fuori portata, l'Inter ci penserebbe solo se il classe 2000 arrivasse a scadenza, mentre Napoli e Roma sono già al completo. Per i bianconeri ed Allegri invece l'attaccante della Fiorentina è una prima scelta, i contatti con l'entourage vanno avanti da mesi e non sarebbe difficile trovare l'intesa con il giocatore, ma una cessione a gennaio metterebbe in difficoltà Madama-