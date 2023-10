DUNCAN, Cresciuto mentalmente: adesso il rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine della Repubblica di Firenze si sono ripercorse le tappe di Alfred Duncan, che fino a qui ha avuto un inizio importante dopo delle stagioni in chiaro scuro. Duncan arrivò a Firenze nel gennaio 2020 e la cifra versata nelle casse del Sassuolo - 16 milioni - certificarono la grande fiducia che la dirigenza gigliata ripose nel ghanese. Qualcosa però andò storto e dopo un anno fu già girato in prestito al Cagliari.

Fu lo specchio di una carriera che fino a quel momento era stata caratterizzata da tante belle speranze non sempre rispettate. La Primavera dell’Inter, il debutto in prima squadra poi il prestito al Livorno, il passaggio alla Sampdoria e l’arrivo a Reggio Emilia, dove Duncan si è riuscito a imporre in serie A. Nel gennaio 2020, come detto, l’arrivo a Firenze assieme ad Amrabat, che di fatto gli tolse parecchio spazio.

Quest’anno la consacrazione: merito delle vacanze come ha sottolineato Italiano in conferenza stampa con una battuta. Scherzi a parte, la crescita di Duncan sembra essere stata soprattutto dal punto di vista mentale, con un giocatore che si è rimesso in discussione e si è fatto trovare pronto all’inizio del raduno al Viola Park. Adesso il sogno è quello di prolungare il contratto per restare a vita a Firenze, dove ha già annunciato di rimanere una volta appesi gli scarpini al chiodo.