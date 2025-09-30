Duelli persi e tanto nervosismo: un Dodo così è irriconoscibile, va recuperato

Anche La Nazione si concentra sul momento che sta attraversando Dodo. Una delle prime missioni di Stefano Pioli nel corso della settimana sarà quella di recuperare Dodo, sicuramente fra i calciatori più in difficoltà contro il Pisa: parso nervoso, poco concentrato e persino poco dinamico. Un Dodo francamente mai visto in maglia viola. Lui che anche quando non era al meglio ha sempre sopperito con altre caratteristiche.

Anche i numeri raccontano quel che si è visto a occhio nudo: palloni toccati 46, passaggi andati a buon fine il 64%. Dei duelli fatti, 11, ne ha vinti meno della metà (5) contro avversari sulla carta largamente inferiori a lui. Alto, di contro, il numero dei palloni persi: ben 13. Statistiche che confermano una partita difficile, di quelle che Dodo deve cancellare il più in fretta possibile per tornare quello che hanno sempre conosciuto i tifosi viola.