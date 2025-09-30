La Fiorentina si è persa. La Repubblica-Firenze: "Modulo, uomini e gol: una partenza mai vista"

La Repubblica-Firenze questa mattina si concentra sulla situazione attuale in casa Fiorentina. La squadra di Pioli in questo inizio stagione ha cambiato moduli, giocatori, interpreti e sistemi di gioco ma non è ancora riuscita a vincere una partita, sancendo con tre punti in cinque giornate il suo peggior avvio nell’era del campionato a tre punti. E se altre volte era stato il valore degli avversari o alcune scelte discutibili di Pioli, quel che lascia il pari di Pisa, tutto sommato positivo visto l’andamento della gara, è una squadra sfiduciata, in crisi in diversi dei suoi giocatori che dovrebbero essere invece trascinatori, per carisma o status tecnico, in questo momento difficile.

La crisi ha investito un po’ tutti: Dodo e Gud a Pisa sono stati i peggiori, Gosens fatica a essere l’esterno straripante, De Gea non ha offerto la consueta sicurezza, Nicolussi Caviglia, alla sola seconda partita da titolare, deve ancora inserirsi del tutto, Pongracic e Martinez non offrono sicurezza totale in difesa, ma soprattutto Kean resta a secco di gol dopo sette partite tra campionato e Conference. Comuzzo è scivolato indietro nelle gerarchie, Fagioli è un altro elemento di qualità ma che fatica a trovare spazio. Sohm e Piccoli, costati più di quaranta milioni in due non hanno una fisionomia tattica delineata e Dzeko è utilizzato come mossa della disperazione.