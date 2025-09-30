Verso la Conference, le possibili scelte di Pioli: davanti Piccoli e nel mezzo si rivede Fagioli

vedi letture

Il Corriere dello Sport pensa ai possibili cambi di formazione in vista della gara di giovedì contro il Sigma Olomouc in Conference League. Vietato sottovalutare anche il Sigma: l'imperativo è partire bene e provare a chiudere la pratica il prima possibile, per approcciare bene a un maxi-girone di Conference che poi vedrà alzarsi parecchio il grado di difficoltà. Le scelte di formazione saranno fatte in base anche al minutaggio e al delicatissimo incrocio di domenica pomeriggio contro la Roma.

E quindi spazio a chi ha giocato meno - o non ha giocato proprio, come Tommaso Martinelli, candidato a sostituire De Gea tra i pali - In difesa si rivedranno Pietro Comuzzo e Mattia Viti, mentre in mezzo al campo dovrebbe tornare dal 1' Nicolò Fagioli. Davanti non ci sarà Kean, che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica in Conference dopo l'espulsione diretta rimediata nell'andata dei playoff col Polissya. Pronto al debutto europeo in carriera Roberto Piccoli.